Sport Kort: Gavi jongste international ooit van Spanje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Gavi (17) maakt debuut als jongste Spaanse voetbalinternational

20.30 uur: Middenvelder Gavi van FC Barcelona maakt zijn debuut in het Spaanse elftal in de halve finale van de Nations League tegen Italië in Milaan. Met 17 jaar en 62 dagen is hij de jongste international ooit voor Spanje. Hij neemt het 85 jaar oude leeftijdsrecord over van Ángel Zubetia, die 17 jaar en 284 dagen oud was toen hij in de jaren dertig van de vorige eeuw voor het eerst zijn opwachting maakte in het Spaanse elftal.

Gavi is een talent uit de jeugdopleiding van Barcelona die dit seizoen al veel speeltijd heeft gekregen van trainer Ronald Koeman. Hij heeft al zoveel indruk gemaakt, dat bondscoach Luis Enrique hem opnam in zijn selectie voor de Final Four van de Nations League en hem zelfs al in de basis zet. Hij vormt het middenveld samen met Sergio Busquets en Koke.

Braspennincx naar halve finales sprint bij EK baanwielrennen

18:22 uur Shanne Braspennincx heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen de halve finales bereikt op de sprint. De Brabantse baanwielrenster versloeg in de kwartfinales haar landgenote Hetty van der Wouw.

Braspennincx was eerder op de dag goed voor de derde tijd in de kwalificaties. In de achtste finales versloeg ze de Italiaanse Elena Bissolati. Van der Wouw was in die ronde nog te sterk voor de Britse Blaine Ridge-Davis.

Titelverdedigster Anastasia Vojnova strandde in de kwartfinales.

Het sprinttoernooi voor de vrouwen gaat donderdag om 18.00 uur verder met de halve finales en finale. Braspennincx pakte op de Olympische Spelen afgelopen zomer het goud op het sprintonderdeel keirin.

Kamminga en Toussaint voeren zwemploeg EK kortebaan aan

17:24 uur Arno Kamminga en Kira Toussaint voeren de Nederlandse zwemploeg aan die van 2 tot en met 7 november meedoet aan de EK kortebaan in de Russische stad Kazan. In totaal heeft technisch directeur André Cats twintig zwemmers geselecteerd voor het toernooi: tien mannen en tien vrouwen.

Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo ontbreken voor het eerst sinds tijden in de Nederlandse equipe voor een internationaal titeltoernooi. Heemskerk heeft deze week haar afscheid van de zwemsport aangekondigd en doet dit jaar alleen nog mee aan de International Swimming League (ISL). Oud-olympisch kampioene Kromowidjojo komt dit jaar vooralsnog alleen uit in de ISL. Ze heeft nog geen besluit genomen over haar toekomst in het zwemmen, meldt de KNZB.

Kamminga komt in Kazan uit de op de 50, 100 en 200 meter schoolslag. De tweevoudig winnaar van olympisch zilver in Tokio is nog steeds in vorm. Afgelopen weekeinde veroverde Kamminga drie keer goud bij wereldbekerwedstrijden kortebaan in Berlijn. Toussaint zwemt vier nummers in Kazan: de 50, 100 en 200 rugslag plus de 50 meter vrije slag.

Andere olympiërs die op de EK zullen aantreden zijn onder anderen Maaike de Waard, Marrit Steenbergen, Kim Busch, Thom de Boer, Jesse Puts en Stan Pijnenburg.

Vollering grijpt leiding in Women’s Tour na winst in tijdrit

15:12 uur Demi Vollering heeft de derde etappe van de Women’s Tour gewonnen, een individuele tijdrit in Atherstone over ruim 16 kilometer. De renster van SD Worx was in een tijd van 23 minuten en 18 seconden veruit de snelste en nam meteen ook de leiderstrui over van de Française Clara Copponi.

De Britse Joscelin Lowden werd tweede op ruim een minuut van Vollering, eerder dit jaar onder meer winnares van de klassieker Luik-Bastekanen-Luik. De Canadese Leah Kirchmann was goed voor de derde tijd. Vollerings ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak werd zesde.

In het klassement heeft Vollering een voorsprong van 1 minuut en 9 seconden op de Française Juliette Labous. Amy Pieters, eveneens van SD Worx, staat vierde. De rittenkoers in Groot-Brittannië eindigt zaterdag.

Sánchez Flores voor derde keer trainer Spaanse voetbalclub Getafe

13:26 uur Quique Sánchez Flores gaat voor de derde keer aan de slag als hoofdtrainer van de Spaanse voetbalclub Getafe. De 56-jarige Madrileen, oud-speler van Valencia en Real Madrid, volgt de ontslagen Míchel op bij de hekkensluiter van La Liga.

Een dag na het gelijkspel (1-1) tegen Real Sociedad kreeg Míchel te horen dat hij moest vertrekken. Het betekende na zeven nederlagen het eerste punt dit seizoen van Getafe.

Sánchez Flores deed in 2004 bij Getafe zijn eerste ervaring op als hoofdtrainer op het hoogste niveau. Hij keerde in 2015 terug bij Getafe, maar binnen twee maanden vertrok de oud-international weer. Sánchez Flores werkte verder voor onder meer Valencia, Atlético Madrid, Espanyol en Benfica. Hij was ook twee periodes manager van de Engelse club Watford en hij had clubs in de Verenigde Arabische Emiraten en China onder zijn hoede.

Getafe eindigde de afgelopen jaren vaak in de subtop van La Liga, met de vijfde plaats in 2018-2019 als hoogtepunt.

Hertha laat ongevaccineerde voetballers zelf coronatests betalen

12:53 uur De voetballers van de Duitse club Hertha BSC die zich niet hebben laten vaccineren tegen het coronavirus, moeten voortaan zelf de verplichte coronatests betalen. Alle clubs uit de Bundesliga moeten hun spelers minimaal twee keer per week testen. Zo’n PCR-test kost in Duitsland rond de 70 euro.

Technisch directeur Fredi Bobic zegt tegen de krant Bild dat ruim 90 procent van de selectie gevaccineerd is. Spelers die zich niet hebben laten inenten, worden bij Hertha vaker getest, soms wel zes keer per week. Ze moeten die kosten voortaan voor eigen rekening nemen. Tot voor kort betaalde de club die tests.

Bij Hertha BSC, de nummer 14 van de Bundesliga, spelen onder anderen de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp, Deyovaisio Zeefuik en Javairô Dilrosun.

Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma bevestigt komst Reef

11.05 uur: Marc Reef gaat als ploegleider aan de slag bij Jumbo-Visma. Het Nederlandse wielerteam bevestigde woensdag de komst van de 35-jarige Reef, die na dit seizoen vertrekt bij Team DSM. Die ploeg had een dag eerder al gemeld dat Reef gaat stoppen.

„Ik wil me blijven ontwikkelen als coach en na tien jaar in mijn huidige functie denk ik dat een nieuwe omgeving daaraan kan bijdragen”, zegt Reef. „In mijn periode bij Team DSM, met vele hoogtepunten, heb ik heel veel geleerd en dat neem ik mee richting de toekomst. Nu is echter de tijd gekomen om volgende stappen te maken.”

Reef komt bij Jumbo-Visma een aantal oude bekenden tegen, onder wie wielrenner Tom Dumoulin en sportief directeur Merijn Zeeman, met wie hij eerder samenwerkte bij de voorlopers van Team DSM. „Marc is een bevlogen en betrokken coach, die ook tactisch sterk is”, zegt Zeeman.

Marijne beste hockeycoach ter wereld in 2021, Annan tweede

10.34 uur: Sjoerd Marijne is gekozen tot de beste hockeycoach ter wereld in 2021. In de jaarlijkse verkiezing van de internationale hockeyfederatie FIH kreeg Marijne bij de vrouwenploegen de meeste stemmen. Alyson Annan, die met de Nederlandse hockeysters olympisch goud pakte, eindigde als tweede.

Marijne (47) bereikte met de hockeysters van India de halve finales in Tokio. Zijn ploeg verloor daarin van Argentinië en moest het vervolgens in de strijd om het brons ook afleggen tegen Groot-Brittannië. Marijne stopte na de Spelen als bondscoach en keerde als clubtrainer terug in de hoofdklasse bij Tilburg. De Brabander volgde daar Jeroen Delmee op, die bondscoach van de Nederlandse mannen is geworden.

Marijne kreeg ruim 56 procent van de stemmen, Annan eindigde als tweede met 35 procent. In de verkiezing van hockeyster van het jaar moesten Eva de Goede en Frédérique Matla het afleggen tegen Gurjit Kaur uit India. De 25-jarige Kaur won met 46 procent van de stemmen, voor De Goede (bijna 20 procent) en Matla (13 procent). Maria Verschoor eindigde als zesde.

Opvallend genoeg gingen alle prijzen in de FIH-verkiezing naar India. Bij de mannen werd de Australiër Graham Reid, de bondscoach van India, gekozen tot coach van het jaar. De Indiase hockeyers pakten brons in Tokio. Harmanpreet Singh werd gekozen tot beste hockeyer ter wereld, voor de Belgen Alexander Hendrickx en Arthur Van Doren die met hun land olympisch kampioen werden. Ook de beste keeper en het grootste talent bij zowel de mannen als de vrouwen komen uit India.

De stemmen van de nationale bonden, vertegenwoordigd door de aanvoerders en coaches, telden voor 50 procent mee voor het eindresultaat. De uitslag werd verder gebaseerd op stemmen van internationale hockeyjournalisten (25 procent) en spelers en fans (samen 25 procent). Opvallend was vooral het hoge percentage publieksstemmen voor de hockeyers uit India. Zo kreeg Annan meer stemmen dan Marijne van de nationale bonden, maar de media en fans/spelers kozen vooral voor de bondscoach van het hockeygekke India.

Badmintonners zonder Caljouw naar officieus WK

09.47 uur: De Nederlandse badmintonners moeten het op de Thomas Cup, het officieuze WK voor landenteams, doen zonder hun kopman Mark Caljouw. De 26-jarige Caljouw heeft te veel last van een rugblessure. De Nederlands kampioen besloot in overleg met de medische staf om het toernooi in Denemarken, dat zaterdag begint, uit voorzorg over te slaan.

Caljouw deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen van Tokio. Hij bleef in de achtste finales steken. „Vooraf tekende ik voor het doorkomen van de poule en zou ik een tevreden gevoel hebben gehad met het bereiken van de laatste zestien, maar dat gevoel heb ik helaas niet”, zei de teleurgestelde Caljouw. „Een grotere kans om de kwartfinales te halen op de Olympische Spelen krijg ik misschien nooit meer.”

Bondscoach Ruud Bosch kon geen vervanger voor Caljouw meer oproepen vanwege de coronaregels. Hij reist woensdag met Joran Kweekel, Robin Mesman, Ruben Jille, Ties van der Lecq, Brian Wassink, Andy Buijk en Gijs Duijs naar de Deense stad Aarhus. Oranje neemt het in groep C op tegen titelverdediger China, India en Tahiti.

Bogaerts slaat Boston Red Sox naar play-offs

07.48 uur: Honkballer Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox aan een plek in de play-offs van de Major League geholpen. De 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse koninkrijksteam, opende in de zogeheten wildcardgame tegen New York Yankees de score met een homerun in de eerste inning. De Red Sox liepen daarna uit naar een overwinning van 6-2 op hun grote rivaal uit New York.

Bogaerts zette zijn ploeg op een 2-0-voorsprong door de bal de tribunes van Fenway Park in te slaan. Kyle Schwarber maakte er in de derde inning met eveneens een homerun 3-0 van. In de zesde inning liep Bogaerts vanaf het eerste honk zijn tweede punt van de wedstrijd binnen.

„We moeten hiervan genieten”, zei de korte stop van de Red Sox. „Dit was een zware wedstrijd, alles of niets. Ik had zo’n wedstrijd nog nooit gespeeld. Het moest hierin gebeuren, we zouden geen nieuwe kans krijgen. De Yankees zijn klaar en wij gaan door.” In de eerste ronde van de play-offs neemt Boston Red Sox het op tegen Tampa Bay Rays.

Bogaerts won in 2013 en 2018 met zijn ploeg de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie. Vorig seizoen ging de titel naar Los Angeles Dodgers. De ploeg van pitcher Kenley Jansen versloeg Tampa Bay Rays in de World Series met 4-2.

Van de Zandschulp wint in kwalificaties Indian Wells

07.13 uur: Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van de kwalificaties voor het toernooi van Indian Wells gewonnen van de Canadees Peter Polansky. De setstanden waren 6-3 6-3.

Van de Zandschulp was begin september een van de sensaties op de US Open door vanuit de kwalificaties de kwartfinales te bereiken. Daarin was de latere winnaar Daniil Medvedev te sterk. In de kwalificaties van Indian Wells, ook wel BNP Paribas Open genoemd, is de Veenendaler als eerste geplaatst.

Hij heeft nog één zege nodig om het hoofdtoernooi te bereiken. Van de Zandschulp neemt het op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Thai-Son Kwiatkowski en Ernests Gulbis uit Letland.