Bauke Mollema heeft smaak te pakken

Thibaut Pinot kwam als derde over de finish. De slotrit van de Franse rittenkoers over 195 kilometer leidde de renners van Lectoure naar Rocamadour. De finish lag op een klim van 1,6 kilometer met een stijgingspercentage van ruim 7 procent.

Egan Bernal van Team Ineos greep de eindzege. De Colombiaanse winnaar van de laatste Ronde van Frankrijk won maandag de zwaarste etappe van Route d’Occitanie. Mollema eindigde als vijfde in het algemeen klassement.

De Nederlander kijkt met een goed gevoel terug op de Franse rittenkoers. „Ik heb goede benen en dat geeft vertrouwen voor de komende races”, zegt hij op de website van zijn ploeg. „Op de laatste klim ging Cosnefroy ervandoor met Bardet. Cosnefroy sloeg een klein gaatje en hield het de hele klim vol. Ik wist het sprintje voor de renners van het klassement te winnen. Ik ben hier wel tevreden mee.”

Bernal steekt in de aanloop naar de Tour de France al in aardige vorm. Dat kan niet worden gezegd van zijn ploeggenoot Chris Froome, die als 71e over de finish kwam. De Brit moest ruim vier minuten toegeven op zijn Colombiaanse ploeggenoot. Froome kwam maandag al met een achterstand van ruim vijf minuten op Bernal over de finish.

Froome verklaarde maandag dat hij in dienst had gereden van Bernal. Hij wilde niet zeggen of hij tijdens de Tour de France ook als knecht van de Colombiaan zal fietsen.