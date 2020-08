Mollema heeft smaak te pakken

Bauke Mollema heeft net naast de zege van de vierde en laatste etappe van Route d'Occitanie gegrepen. De Nederlandse wielrenner van Trek - Segafredo eindigde als tweede, op twee seconden van de Fransman Benoît Cosnefroy.

Thibaut Pinot kwam als derde over de finish. De slotrit van de Franse rittenkoers over 195 kilometer leidde de renners van Lectoure naar Rocamadour. De finish lag op een klim van 1,6 kilometer met een stijgingspercentage van ruim 7 procent.

Egan Bernal van Team Ineos greep de eindzege. De Colombiaanse winnaar van de laatste Ronde van Frankrijk won maandag de zwaarste etappe van Route d'Occitanie. Mollema eindigde als vijfde in het algemeen klassement.

Bernal steekt in de aanloop naar de Tour de France al in aardige vorm. Dat kan niet worden gezegd van zijn ploeggenoot Chris Froome, die als 71e over de finish kwam. De Brit moest ruim vier minuten toegeven op zijn Colombiaanse ploeggenoot. Froome kwam maandag al met een achterstand van ruim vijf minuten op Bernal over de finish.

Froome verklaarde maandag dat hij in dienst had gereden van Bernal. Hij wilde niet zeggen of hij tijdens de Tour de France ook als knecht van de Colombiaan zal fietsen.