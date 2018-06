Doelman Egypte: ’Wij zijn slachtoffer van FIFA-beleid’

,,Als keeper zijn wij het slachtoffer van het beleid van de FIFA”', betoogde de 45-jarige veteraan. ,,Bij elk WK zijn er weer andere ballen. De FIFA wil blijven vernieuwen en ontwikkelen. Dat is misschien leuk voor de spelers, maar niet voor ons.”

Volgens Al-Hadari hebben de WK-keepers veel te weinig tijd gekregen om aan het nieuwe speeltuig te wennen. ,,Daardoor hebben we problemen met deze WK-bal. Alle keepers klagen er hier over.”

Oudste WK-ganger

Al-Hadari zat in de eerste groepswedstrijd bij het WK tegen Uruguay (0-1) nog op de bank. Hij hoopt sowieso op speeltijd in Rusland. Dan is hij de oudste WK-speler ooit die op het wereldkampioenschap in actie komt. De Colombiaanse keeper Faryd Mondragon was 43 jaar toen hij in 2014 in Brazilië in het veld verscheen.