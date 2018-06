’Ajax, PSV en Feyenoord ideaal voor Australisch wonderkind’

De 19-jarige in Iran geboren dribbelaar wordt een grote toekomst voorspeld en insiders adviseren Arzani de Eredivisie als volgende tussenstap op weg naar de top.

Status

Arzani geeft aan niet gebukt te gaan onder de druk die zijn snel stijgende status met zich mee brengt. „Veel mensen hebben hoge verwachtingen van mij, maar niemand heeft zulke hoge verwachtingen van mij als ikzelf heb en mijn ouders hebben”, vertelde de aanvaller, die door zijn invalbeurt tegen Frankrijk nu definitief Australisch international is. „Dat vind ik prima. Het is altijd mijn bedoeling geweest om voor Australië te spelen.”

Arzani maakte bij Melbourne City onder trainer John van ’t Schip zijn debuut in de Australische A-League. De huidige trainer van PEC Zwolle is onder de indruk van de dribbelaar. „Arzani is het grootste talent van het Australische voetbal. Hij sprong erbovenuit in de Australische jeugdacademie en toen hebben we hem met Melbourne City gecontracteerd. Ik heb nog een half jaar met hem gewerkt bij het eerste team. Het is een jongen, die heel gemakkelijk passeert, linksom, rechtsom en ook vanuit stilstand. Dat zie je niet meer zoveel. Zulke kwaliteiten zijn vrij zeldzaam.”

Op lijf geschreven

In de ogen van Van ’t Schip zou de Eredivisie de ideale vervolgstap zijn voor het Australische talent. „Ik heb in oktober geprobeerd om hem naar PEC Zwolle te halen. Dat is niet gelukt en nu is hij onhaalbaar geworden voor een club als PEC Zwolle, maar hij lijkt me wel heel interessant voor clubs als Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. Ajax heb ik twee jaar geleden al getipt over hem. Het Nederlandse voetbal zou een geweldige vervolgstap voor Arzani zijn. Het voetbal in de Eredivisie is hem op het lijf geschreven.”