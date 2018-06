’Van Bommel belangrijkste kandidaat voor PSV’

Van Bommel, momenteel assistent van Van Marwijk bij de Socceroos, is de gedoodverfde opvolger van Phillip Cocu, als die naar Fenerbahe vertrekt. De overstap van de PSV-trainer naar Turkije is dichtbij gekomen, nu de topclub uit Istanbul officieel afscheid heeft genomen van Aykut Kocaman.

Publiek geheim

,,Het is een publiek geheim dat Mark de belangrijkste kandidaat is als Phillip Cocu weggaat bij PSV”, aldus Van Marwijk. ,,Dat ontken ik ook niet. Alleen ga ik er verder niks over zeggen, want we zitten hier op een WK. We vinden het ongepast naar de Australische voetbalbond en de Australische internationals toe om daar nu mee bezig te zijn.”

In het verleden heeft Van Marwijk al eens laten doorschemeren mogelijk nog eens bij een club samen te willen werken met Van Bommel, maar dan in een andere rolverdeling. Met Van Bommel als hoofdtrainer en Van Marwijk als ervaren assistent of als ervaren adviseur op de achtergrond, zoals Guus Hiddink bij Phillip Cocu heeft gefungeerd en Dick Advocaat bij Giovanni van Bronckhorst. ,,Ook daarvoor geldt dat ik er nu niet op inga, omdat ik dat niet gepast vind richting de Australiërs”, zei Van Marwijk daar maandag over in Kazan, waar de Socceroos zich voorbereiden op het tweede groepsduel tegen Denemarken.