Engeland op de valreep langs Tunesië

In de wetenschap dat concurrent België eerder op de avond met 3-0 van Panama had gewonnen, begon Engeland stormachtig aan het duel in Volgograd. Binnen drie minuten had de ploeg van Gareth Southgate al twee keer kunnen scoren. Klungelig verdedigen aan Tunesische kant leverde Jesse Lingard een dot van een kans op, maar de aanvallende middenvelder trof het uitgestoken been van doelman Mouez Hassen.

Huilende keeper

Ook de daaropvolgende hoekschop leverde een levensgrote mogelijkheid op voor de Engelsen, maar verdediger Harry Maguire zag zijn kopbal eveneens door Hassen gekeerd. De Tunesische doelman redde na tien minuten met een katachtige save ook op een kopbal van John Stones, maar Kane stond paraat om de rebound binnen te schieten. Hassen, die zoveel indruk maakte in de openingsfase, moest enkele minuten later met een pijnlijke schouder van het veld. Een aderlating voor Tunesië, terwijl bij de keeper de tranen over zijn wangen stroomde.

Harry Kane (nummer 9) schiet de 1-0 voor Engeland binnen. Ⓒ FOTO REUTERS

Maar ook tweede keeper Farouk Ben Mustapha stond in het restant van de eerste helft zijn mannetje. De ingevallen goalie redde meteen goed op een afstandsschot van Jordan Henderson, terwijl hij even later zag hoe opnieuw Lingard van dichtbij de bal helemaal verkeerd raakte na een afgemeten voorzet van Ashley Young.

Elleboog

Na ruim een half uur spelen kwam Tunesië (dat tot dan toe nog amper gevaar had kunnen stichten) uit een strafschop langszij. Kyle Walker zwaaide bij een voorzet met zijn elleboog richting Fakhreddine Ben Youssef, en dat werd door scheidsrechter Wilmar Roldan bestraft met een penalty. Keeper Jordan Pickford zat er dicht bij, maar kon de strafschop van Ferjani Sassi uiteindelijk niet keren: 1-1.

Kyle Walker krijgt een strafschop tegen voor zijn elleboog. Ⓒ FOTO REUTERS

Engeland was door de onverwachte gelijkmaker niet van slag, want nog voor rust kreeg het een aantal enorme kansen om opnieuw de leiding te pakken. Maguire raakte een bal uit de kluts echter helemaal verkeerd, terwijl Lingard opnieuw twee dotten van kansen kreeg. De jongeling van Manchester United had zichtbaar zijn dag niet, want hij volleerde eerst op de rug van een Tunesische verdediger, terwijl hij daarna (mooi weggestuurd door Walker) de bal langs Ben Mustapha tegen de paal werkte.

Matig

Maar hoe overtuigend Engeland voor rust speelde, zo matig was het in de tweede helft. De formatie van Southgate slaagde er tegen de stugge Tunesiërs amper nog in om tot kansen te komen en moest het hebben van gevaarlijke vrije trappen. Kieran Trippier schoot een meter naast, de poging van Young zeilde een half metertje over het doel. Kane kon echter niet goed meer in stelling worden gebracht, terwijl ook invallers Marcus Rashford en Ruben Loftus-Cheek niet gevaarlijk werden.

Het duel leek uit te draaien op een voor Engeland tegenvallende 1-1, maar in blessuretijd stond captain Kane op. De nummer 9 van Engeland stond bij een door Maguire doorgekopte corner op de goede plek en kopte de winnende goal binnen, waardoor de Engelsen gelijke tred met België houden in groep G.

