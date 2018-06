Dumoulin: ’Ga vol voor klassement in Tour’

Drie weken nadat hij de Giro d’Italia op de tweede plaats achter Chris Froome in Rome afsloot, kijkt de Maastrichtenaar al uit naar de Ronde van Frankrijk die op zaterdag 7 juli in de Vendée van start gaat. Tijdens zijn hoogtestage in de Alpen in Belle Plagne is hij uiterst relaxed.

Meer rust dan normaal

Of de vermoeidheid van de Giro d’Italia nog in zijn benen zit? Dumoulin knikt nadrukkelijk ’nee’. „Ik voel me eigenlijk wel heel fris”, zegt hij na een trainingstocht van zo’n vier uur in de Hautes-Alpes. „Na de Giro d’Italia heb ik bewust meer rust genomen dan ik normaal zou doen. De eerste negen dagen heb ik de fiets zelfs nauwelijks aangeraakt. Ik ben eigenlijk nog nooit zo fris geweest twee weken na een grote ronde.”

Lang heeft Dumoulin na de Giro d’Italia niet getwijfeld over zijn deelname aan de Tour de France. Op de zondagavond in Rome liet hij zijn ploeg al weten dat hij voor het Franse avontuur ging. „Ik had al vanaf de winter in mijn hoofd dat ik de dubbel heel graag wilde rijden. Je weet echter nooit wat er in de Giro gebeurt. Om die reden heb ik me altijd voorgehouden dat ik de knoop pas echt zou doorhakken na die ronde. De Giro liep van start tot einde eigenlijk heel goed en ik ben in die weken niks geks tegen gekomen. De keuze om de Tour te rijden was eigenlijk vrij simpel voor mij.”

Blij en trots

De Giro blijft Dumoulin als zijn hoofddoel van het wielerseizoen 2018 zien. Alles was hij in de Tour meepakt ziet hij als bonus. „Mocht het slecht gaan in de Tour, dan is het fijn dat ik weet dat mezelf weer goed heb laten zien in de Giro. Ik ben heel blij en trots op mijn optreden in die ronde. Dat gevoel neemt niemand me meer af. Wat er ook gebeurt in de Tour, daar blijf ik blij mee. Maar goed, ik ga wel vol voor het klassement in de Tour. Ik weet dat het een fysiek en mentaal gevecht gaat worden. Het zal andermaal een zware strijd worden. Het is niet dat ik het daar laat lopen met het idee dat ik toch al een goede ronde heb gereden. Ik ga er alles aan doen om ook in de Tour kort te eindigen.”