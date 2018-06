Rugbytalent wil verder leren in Australië

Ze judode vroeger en was een groot talent in jiujitsu. Vijf jaar geleden maakte Bodil van Wijnbergen kennis met rugby. Ze kreeg meteen de smaak te pakken. Van Wijnbergen: ,,Niet alleen vanwege het fysieke aspect, maar ook omdat je in rugby normen en waarden leert kennen. Op het veld gaat het er keihard aan toe, maar daarbuiten ga je als vrienden met elkaar om.’’

Duel aan gaan

Ze groeide uit tot een topper. ,,Ik ben snel en niet bang om het duel aan te gaan.’’ Van Wijnbergen maakt deel uit van het Nederlands team (zeven- en vijftiental) en speelt bij Ereklasser Hilversum.

Om nog beter te worden reisde ze een jaar geleden naar Australië, hét topland in het vrouwenrugby. ,,Ik ben er zeven maanden geweest en heb onder meer in de AON Sevens Series met (semi-)profs gespeeld voor de Universiteit van Queensland. Ik heb er vooral geleerd om balans te vinden tussen fysiek contact maken en de bal spelen. Ik hoop van die ervaring voor mezelf én mijn team profijt te hebben’’, aldus de rugbyster die de opleiding commerciële economie volgt aan de HvA (Johan Cruyff Academy).

Ze is nog niet uitgeleerd en wil binnenkort opnieuw voor drie maanden naar Australië. ,,De vliegtickets en een deel van het verblijf kosten me 3000 euro. Dat geld heb ik niet. Ik zoek donateurs die me willen helpen. Wie 50 euro of meer doneert, maakt onder meer kans op een rugbyshirt van de Queensland Reds.’’

Uiteindelijk hoopt Bodil met het Oranje sevens-team aan de Olympische Spelen mee te kunnen doen. ,,In 2020 wordt dat lastig, maar in 2024 willen we er zeker bij zijn.’’

Ga om Bodil van Wijnbergen te ondersteunen naar talentboek.nl, klik op Talenten en vul dan haar naam in het zoekveld in.

DONEER EN WIN

Met uw donatie aan Bodil van Wijnbergen maakt u kans op één van de vele prijzen uit het prijzenpakket. Zoals vier gratis toegangskaarten voor ARTIS en Micropia. Kijk voor het Telesport prijzenoverzicht ook op talentboek.nl.