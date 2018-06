Mihajlovic coach van ’probleemclub’ Sporting

De 49-jarige Serviër ondertekende een driejarig contract. Hij is de opvolger van Jorge Jesus, die vertrok naar landskampioen Al-Hilal in Saudi-Arabië. De oud-international was als coach eerder werkzaam bij onder meer AC Milan en Fiorentina. Ook fungeerde Mihajlovic als bondscoach van de Servische nationale ploeg. In januari werd hij ontslagen bij Torino.

Sporting verkeert momenteel in een diepe crisis. Half mei vielen tientallen hooligans de coach en spelers aan op het trainingscomplex uit onvrede over de sportieve gang van zaken. Sindsdien hebben negen spelers, onder wie de Portugese internationals Rui Patricio, William Carvalho, Bruno Fernandes en Gelson Martins, hun vertrek aangekondigd. Ook Bas Dost, die tijdens de bestorming een hoofdwond opliep, heeft om ontbinding van zijn contract gevraagd.

Vorige week werd voorzitter Bruno de Carvalho uit zijn functie ontheven. Hij vecht die beslissing echter aan en weigert op te stappen.