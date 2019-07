Thomas: ’Kruijswijk vormt grote bedreiging’

In de eerste week van de Ronde van Frankrijk was er meteen al veel actie te zien, ook tussen de klassementsmannen. „Het parcours heeft er veel mee te maken. Er zaten veel aankomsten met kleine klimmetjes in. Er was een ploegentijdrit, een heel agressieve Julian Alaphilippe en maandag hadden we de wind.”

Thomas krijgt als titelverdediger als vanzelfsprekend meer aandacht dan andere jaren. En hij rijdt rond met rugnummer 1. „Het grote verschil is dat ik vandaag de vragen krijg, in plaats van Froome. Voor de rest ga ik niet op sociale media zitten kijken. Ik zit in mijn bubbel. Al die ’white noise’, daar heb ik geen aandacht voor. Ik geniet er vooral van.”

’Grote bedreiging’

Maar naast genieten moet er natuurlijk ook vooral gepresteerd worden. En dat is Team INEOS tot nu toe goed gelukt. „Ik denk het. We staan tweede en derde, dus het waren fantastische tien dagen. Het was ’massive’ om tijd te pakken voor de Alpen en de Pyreneeën.”

Maar tijd pakken op Steven Kruijswijk lukte echter nog niet. De kopman van Jumbo-Visma zit kort achter Thomas en Egan Bernal en dat weet de Welshman maar al te goed. „ Hij is een heel standvastige renner en een grote bedreiging met zo’n sterke ploeg om hem heen. Iemand om in de gaten te houden, want hij staat heel dicht.”

Over geletruidrager Alaphilippe maakt hij zich minder zorgen. „„We vonden het niet erg dat hij tijd pakte. Al waren een paar seconden natuurlijk beter geweest dan meer dan een minuut. Maar hij heeft het nog nooit getoond in drie weken. Natuurlijk, hoe langer hij blijft staan, hoe meer je rekening met hem moet houden. Als hij op de tweede rustdag nog altijd een comfortabele voorsprong heeft, dan zullen we wat meer bezorgd zijn.”