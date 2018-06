Verstappen volgend jaar met Honda-motor

,,Deze overeenkomst met Honda is het begin van een nieuwe fase van Red Bull, waarin we niet alleen voor grand-prixzeges willen strijden, maar voor de wereldtitel'', zegt teambaas Christian Horner.

De Oostenrijkse renstal twijfelde lang over de keuze voor de motor. De krachtbronnen van Renault bleken de afgelopen jaren niet zo betrouwbaar en konden zich qua snelheid ook niet meten met de motoren van Mercedes en Ferrari.

De Japanners voorzien dit seizoen Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull, al van motoren. ,,We zijn onder de indruk over de snelle stappen die Honda bij Toro Rosso maakt'', aldus Horner. De samenwerking tussen Honda en McLaren was de voorbije drie jaar geen succes. De Britse renstal heeft Honda juist ingeruild voor Renault, dat ook met een eigen team actief is in de Formule 1.

De Red Bull's hebben sinds 2007 de Franse motoren achterin liggen. Het was aanvankelijk een vruchtbare samenwerking, met tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels op rij voor Sebastian Vettel en tot nu toe 57 overwinningen. Sinds de introductie van de hybridemotoren in 2014 staat Red Bull echter in de schaduw van Mercedes.

Met Honda hoopt Red Bull in 2019 en 2020 weer echt te kunnen strijden voor de wereldtitel. Daniel Ricciardo staat op dit moment vierde in de WK-stand, Verstappen zesde. ,,De samenwerking tussen Honda en onze beide teams heeft enorme potentie'', zegt Horner. ,,Honda krijgt de beschikking over enorm veel data. De ontwikkeling zal hierdoor twee keer zo snel gaan.''