Southgate prijst geduld van Engeland

,,We verdienden de winst'', zei Southgate. ,,Maar ook als de wedstrijd in een gelijkspel zou zijn geëindigd, zou ik trots zijn geweest op onze prestatie.''

De 'Three Lions' namen al vroeg de leiding via Harry Kane. De Engelse aanvoerder beloonde de ploeg van Southgate daarmee voor de flitsende start in Volgograd. Na de gelijkmaker van Tunesië uit een strafschop werd het voor Engeland ook een gevecht tegen de klok. ,,Het leek erop dat de wedstrijd te kort zou duren voor ons. Maar de beste ploegen ter wereld geloven in wat ze doen en kunnen op het einde nog toeslaan'', zei Southgate. ,,We bleven geduldig en met overleg aanvallen en hielden de controle.''

In de extra tijd bezorgde Kane, weer hij, de Engelsen toch de winst. ,,Als Harry niet had gescoord, had ik de vraag moeten beantwoorden waarom hij maar geen doelpunten maakt op eindtoernooien'', zei Southgate. ,,Daarom ben ik heel blij voor hem met deze goals.''