Bierhoff houdt Löw in de luwte

Analytici duikelen over elkaar heen om kritiek te leveren op de 'Mannschaft' en op bondscoach Joachim Löw, die verkeerde keuzes zou hebben gemaakt in zijn opstelling en tactiek. ,,Het is goed dat er ontevredenheid heerst, dat de spelers onderling en met de staf discussiëren'', zei teammanager Oliver Bierhoff op de ARD. ,,Maar voor ons is het de kunst om de rust te bewaren.''

De regerend wereldkampioen werkt onder grote druk toe naar de tweede wedstrijd, zaterdag in Sotsji tegen Zweden. De ploeg van Löw mag in ieder geval niet weer verliezen, anders is het toernooi waarschijnlijk al voorbij. ,,We hebben het verknald in de eerste wedstrijd, maar wel alles nog in eigen handen. We hebben gezegd: nu moet het gebeuren'', aldus Bierhoff. ,,Maar we moeten ook niet denken dat we het als wereldkampioen wel even makkelijk recht gaan zetten, zo werkt het ook weer niet.''

Verdediger Mats Hummels sprak direct na de nederlaag tegen Mexico harde woorden. Volgens Hummels speelt Duitsland te aanvallend en staan hij en Jérôme Boateng er achterin vaak alleen voor. De verdediger van Bayern München had dat eerder al intern aangekaart, maar Löw deed daar volgens Hummels niets mee. ,,Goed dat hij dat zegt'', aldus oud-international Stefan Effenberg. ,,Maar waarom doet een sleutelspeler als Hummels daar niet tijdens de wedstrijd al wat aan?''

Boateng beklaagde zich over het gebrek aan strijdlust bij de Duitsers. ,,Je kan best slecht spelen, maar je moet altijd strijd leveren. En dat hebben we zeker in de eerste helft te weinig gedaan. Tegen Zweden moet een reactie komen uit de ploeg.'' Zweden heeft net als Mexico ook al drie punten op zak na de winst op Zuid-Korea (1-0).