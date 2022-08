Heerenveen en Sparta vermaken niet bij Eredivisie-aftrap

Maar direct was te zien dat er slechts tijd en ritme nodig is voor de ploegen van Kees van Wonderen en Maurice Steijn om de verwachtingen in te lossen. Want dat er weer meer mag worden verwacht van beide ploegen deze jaargang, was met flitsen te zien. Het vertrouwen bij Sparta vooraf, bleek terecht. De verwachting dit seizoen meer dominant te kunnen zijn, kwam al snel tot uiting.

Meer verwacht

En dat met nog zeker een drietal spelers op de bank, waarvan wordt verwacht dat zij komend seizoen nog een grote rol kunnen gaan spelen. Zoals de net binnengekomen Joshua Kitolano (die twaalf minuten voor tijd inviel), Shurandy Sambo en de Japanner Koki Saito. Sparta heeft nu méér spelers die het leuk vinden de bal te hebben en houdt deze makkelijker in de ploeg. De ervaren Jonathan De Guzman was in dat opzicht direct van grote waarde.

Maar er moet ook gevaar worden gesticht en dat lukte beide ploegen nauwelijks. De ploeg van Maurice Steijn wist het gevreesde spitsenduo Sydney van Hooijdonk-Amin Sarr te neutraliseren. Van Hooijdonk speelde na twee goals in zijn eerste oefenduel bij Bologna nauwelijks meer minuten in de voorbereiding op de 70 tegen Excelsior vorige week na. Speelminuten in de benen krijgen, daar gaat het de komende weken vooral nog om, wil de (doelpunten)machine weer op gang gebracht worden.

Van Hooijdonk zorgde voor het enige schot(je) op doel van enige betekenis, uit een voorzet van Milan van Ewijk. Sarr liet slechts met flitsen zijn atletisch vermogen aan de bal zien, maar het leverde niets op. Middenvelder Simon Olsson maakte kort voor tijd zijn debuut. Vito van Crooij kopte in minuut 89 van dichtbij naast namens Sparta.

