Britten niet onder indruk van Belgen

Heel vlot verging het België niet tegen WK-debutant Panama, en dat gaf hun WK-tegenstanders hoop. The Telegraph schreef zelfs een keiharde analyse over het elftal. ’’België worstelt met een aantal alarmerende gebreken en niemand weet zeker of Roberto Martinez die er wel uit kan krijgen.”

’’Wie naar de uitslag kijkt, zou denken dat dit een makkie was voor de Belgen. Maar de ’gouden generatie’ van de Belgen leek lang op de gouden generatie van Engeland op grote toernooien; minder dan de som der delen en in een systeem dat hun sterktes niet uitbuitte en hun zwaktes niet verstopte.”

Wilmots

“Het was niet helemaal duidelijk wat België precies probeerde te doen in de eerste helft en op dat moment kon je je met recht afvragen of er wel veel veranderd is sinds het EK, toen de tactiek van Marc Wilmots de grond ingeboord en hij ontslagen werd.”

“Nee, de Rode Duivels speelden te stijfjes. Te weinig overzicht op het middenveld leidde tot een serie foute passes en te veel lange ballen. Dat is goed om weten voor de Engelsen. Axel Witsel zag eruit alsof hij al langer dan achttien maanden in China speelt.”

Scouten

Toch had The Telegraph ook een waarschuwing in petto voor The Three Lions. Zeker na de wondertreffer van Mertens. “Voor de fijnproevers”, klonk het. “Toch even een herinnering dat België een hoop spelers heeft die een beetje kunnen toveren.”

Daily Mail ging de Rode Duivels ’scouten’ en onthield vijf punten van de openingswedstrijd van de Belgen op het WK. Het Engelse dagblad ziet kansen tegen de Belgen door hun gebrekkige opbouw. “De Belgen lieten zich snel verleiden tot lange ballen”, schrijven ze. “Ook een aantal ballen over de grond liep verkeerd, wat resulteerde in een eerste helft vol foutjes en een laag tempo.”

X-factor

Bovendien stonden de Belgische verdedigers niet altijd op te letten, aldus Daily Mail. Bij de grote kans voor Murillo, negen minuten in de tweede helft, stonden ze ’te slapen’. “Betere teams zouden dit afstraffen. Ook al staan Vertonghen en Alderweireld achterin, je kan toch gaten vinden tussen die twee.”

Maar de Engelsen moeten ook opletten, vinden ze. Voor de Belgische hoekschoppen, waar de Rode Duivels tot twee keer toe tot een kans mee kwamen door ze kort te nemen. Maar ook voor de De Bruyne. “Hij geeft België de X-factor en liet bij vlagen zijn klasse zien. Hij zit in die categorie van wereldspelers die thuishoren op een WK.”

En daarnaast was ook Mertens het Engelse journaille opgevallen. “Hij steekt in een prima vorm en loopt zowat overal. Hij zoekt instinctief de ruimtes op en is bijna onmogelijk met mandekking op te vangen. Engeland moet op zijn hoede zijn voor hem.”