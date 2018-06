Kazan zonder bier na bezoek Australische fans

Want op al deze Australiërs hadden de cafés niet helemaal gerekend. Of eigenlijk helemaal niet. Binnen een mum van tijd zaten de eigenaren van de tentjes met de handen in hun haar: het bier werd in recordtijd opgedronken door de supporters.

Een kroegbaas vergelijkt de Australiërs met de plaatselijke bevolking. ’’Ze zijn net als Russen, ze drinken te veel. In de ochtend hadden we gewoon geen bier meer. Alles was op. Ik weet niet precies meer hoeveel glazen bier ik getapt heb, voor mijn gevoel wel een miljoen”, zegt hij tegen Sydney Morning Herald.

Speciale nacht

Ook een andere café-eigenaresse wist niet wat hij meemaakte. Al vond ze wel dat ze ondanks de ferme alcoholinname zich prima gedroegen. ’’Ze zaten gewoon voetbal te kijken en bier te drinken. Meer niet. Aan het eind van de avond was het allemaal op. Het was een speciale nacht."

De ploeg van Van Marwijk speelt komende donderdag het tweede groepsduel, dan tegen Denemarken (14.00 uur).