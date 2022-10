Schreuder ziet Berghuis uitblinken bij Ajax: ’Hij was geweldig’

Schreuder was kritisch over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. „Ik vond dat we vooral op het middenveld niet goed stonden en daardoor te veel kansen hebben weggegeven”, zei hij bij ESPN. „Over ons spel in de tweede helft ben ik wel tevreden. We deden het toen een stuk beter.”

Berghuis verving de geblesseerde Kenneth Taylor links op het middenveld. Hij maakte het eerste en tweede doelpunt van zijn ploeg. Vooral over zijn tweede treffer was hij content. „Dat doelpunt ga ik nog een paar keer terugkijken”, zei hij over een prachtige trap in de verre hoek. „Ik train veel op mijn traptechniek. Als middenvelder kom ik vaak in deze positie.”

Brian Brobbey scoorde ook tweemaal. De spits verwacht dat hij voorlopig de voorkeur blijft krijgen boven Mohammed Kudus centraal in de aanval. „Als je twee wedstrijden achter elkaar twee keer scoort, dan vind ik niet dat de trainer je er zo maar uit kan halen”, zei de aanvaller die door bondscoach Louis van Gaal van het Nederlands elftal is opgenomen in een voorlopige selectie van 39 spelers voor het WK in Qatar. „Wie weet kom ik ook in zijn definitieve selectie als ik mijn best blijf doen en blijf scoren.”