Zweden ruiken Duits bloed

De Scandinaviërs zijn het WK begonnen met een overwinning op Zuid-Korea (1-0) en treffen zaterdag in Sotsji het aangeslagen Duitsland, dat als titelverdediger een valse start beleefde met verlies tegen Mexico (0-1). ,,Het was voor ons heel belangrijk om het toernooi te beginnen met een zege, dat verhoogt de druk op de Duitsers'', zegt Emil Forsberg, die in de Bundesliga speelt voor RB Leipzig.

De Zweden zagen hoe Duitsland zondag werd afgebluft door de Mexicanen. In het kamp van de 'Mannschaft' is het direct crisis, nu plotseling een vroege aftocht dreigt. ,,De Duitsers zijn ongetwijfeld een tikkeltje gefrustreerd en zullen zich willen revancheren'', aldus Forsberg. ,,Duitsland zal op jacht gaan naar doelpunten, dat biedt ons ruimte op het veld. Het wordt een wedstrijd die beide kanten op kan gaan. Wij weten dat we kunnen vertrouwen op een sterke defensie.''

Bondscoach Janne Andersson beseft dat Zweden de kans heeft om de wereldkampioen uit het toernooi te stoten. ,,Onze kans om door te gaan, is aanzienlijk vergroot. We willen nu ook Duitsland verslaan'', aldus Andersson.