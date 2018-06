Matthäus vernietigend over Duitse ploeg

Matthäus, aanvoerder van de Duitse ploeg die in 1990 wereldkampioen in Italië werd, schreef erover in zijn column in Bild. ’’Zijn lichaamstaal is negatief. Hij speelt zonder plezier, zonder hart. Hij lijkt alleen goed te spelen als Duitsland goed speelt.”

Bekijk ook: Duitsland heeft een geheim wapen

Ook Stefan Effenberg, voormalig middenvelder van die Mannschaft, had kritiek. ’’Ik las dat Marco Reus had gezegd dat hij alleen in de belangrijkste wedstrijden zou spelen, maar volgens mij was het duel met Mexico het belangrijkste. We staan meteen met de rug tegen de muur.''