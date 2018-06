Denemarken hengelt naar terugkeer Kvist

,,Het is belangrijk voor ons dat hij snel weer fit wordt. Maar we kunnen hem zelfs goed gebruiken als hij niet meer zou kunnen spelen op het WK."

Kvist brak tijdens de eerste WK-wedstrijd van zijn ploeg tegen Peru (1-0) een rib en liep daardoor ook een geperforeerde long op. Hij werd tijdens dat duel vervangen door Lasse Schöne. Kvist vloog maandag terug naar Denemarken, waar hij zich laat behandelen. Hareide mag geen vervanger voor hem oproepen.

,,Het is volgens de artsen een 'nette' breuk en met mijn long gaat het ook al een stuk beter'', zei de 81-voudig international na bezoek aan het ziekenhuis in Kopenhagen. ,,Een scan moet later deze week duidelijk maken of ik nog terug kan keren naar het WK.''

Denemarken neemt het donderdag op tegen Australië. De ploeg van bondscoach Bert van Marwijk opende het WK met een nipte nederlaag tegen Frankrijk (1-2).