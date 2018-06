Deense spelers regelen privéjet voor teamgenoot

De partner van de 25-jarige linksback zou pas na het WK bevallen, maar twee dagen voor de wedstrijd tegen Peru kreeg Knudsen het bericht dat de weeën waren begonnen.

Een paar dagen na de wedstrijd tegen Peru dus, die Denemarken vrijdag met 1-0 won, stapte de speler het privévliegtuig op om zijn pasgeboren dochter te zien. Met dank aan zijn ploegmakkers. Maandag sloot de international weer aan bij de groep.

Babyboom

’Uiteraard was zijn plaats thuis. We hebben allemaal met een glimlach geld samengelegd zodat hij zijn dochter kon zien”, legt middenvelder Thomas Delaney uit in Ekstra Bladet.

De Deense nationale ploeg beleeft overigens een babyboom. Tijdens de WK-voorbereiding miste sterspeler Christian Eriksen immers ook al enkele dagen nadat zijn zoontje werd geboren.