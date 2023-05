Premium Het beste van De Telegraaf

Spurs teleurgesteld: 20 miljoen was te veel voor Feyenoord-trainer Slot

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Hij blijft. Arne Slot gaat verder bij Feyenoord. Ⓒ Pro Shots

ROTTERDAM - Arne Slot gaat vanmiddag de drukst bezochte persconferentie van het jaar houden en de achterban via de media vertellen hoe blij hij is om met Feyenoord komend seizoen de Champions League in te duiken en in de Eredivisie de net veroverde landstitel te verdedigen. Geen Tottenham Hotspur, geen verhuizing met een deel van zijn staf naar Noord-Londen en geen Premier League-avontuur. Gewoon komend jaar wéér knallen in een volle Kuip.