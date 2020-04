Sport Kort: ’Golfseizoen half juni weer hervatten’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: ’Seizoen half juni weer hervatten’

18.34 uur: Als het aan de Amerikaanse profbond PGA ligt wordt het golfseizoen half juni weer hervat, ongeacht hoe het staat met de coronacrisis. De PGA Tour zou op 11 juni starten met de Charles Schwab Challenge in Texas. Dat toernooi zou, net als de drie daaropvolgende wedstrijden, zonder publiek moeten worden afgewerkt. Oorspronkelijk stond het met 7,5 miljoen dollar gedoteerde toernooi van 21 tot en met 24 mei op de golfkalender.

Eerder waren drie Amerikaanse majors naar een later tijdstip verplaatst. Het PGA Championship in San Francisco wordt nu van 6 tot en met 9 augustus afgewerkt. Het US Open in New York staat gepland voor 17 tot en met 20 september en de Masters zouden van 12 tot en met 15 november in Augusta moeten plaatsvinden. De vierde major, het Britse Open, gaat dit jaar vanwege de coronacrisis niet door.

Voetbal: Van Steenis nieuwe voorzitter rvc van ADO

12.37 uur: Frans van Steenis is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van ADO Den Haag. Hij is de opvolger van Ad Melkert, die vorig jaar oktober samen met John van Ringelenstein afscheid nam van de eredivisionist.

De 69-jarige Van Steenis adviseerde al zeven maanden de directie van ADO. Hij was in de jaren tachtig directeur van Hotelplan, de voormalige hoofdsponsor van de club uit Den Haag.

John Yan treedt terug uit de raad van commissarissen van ADO. Hij wordt vervangen door Andrew Chew Wei Xing, een 45-jarige zakenman uit Singapore.