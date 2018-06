Ajax treft Sturm Graz in voorronde Champions League

De eerste ontmoeting wordt op 24 of 25 juli gespeeld. De return volgt op augustus.

Ajax ontmoette de Oostenrijkse opponent nooit eerder in Europees verband. Sturm Graz schakelde achttien jaar geleden wel Feyenoord uit in de voorronde van de Champions League. Negen jaar daarvoor rekende FC Utrecht wel met Graz af in de eerste ronde van de Europa Cup 3.

Ajax wist al een tijdje dat het Sturm Graz of PAOK uit Saloniki zou treffen. Ajax schakelde de Griekse nummer twee van het afgelopen seizoen twee jaar geleden uit in de derde voorronde van de Champions League. Ajax won de uitwedstrijd met 2-1. Het duel in Amsterdam leverde geen winnaar op (1-1).