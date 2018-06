AfD: zet Özil en Gündogan uit selectie

,,Hij moet de knoop doorhakken", zegt Jörn König, die bij de rechts-populistische Alternative für Deutschland belast is met sportzaken. ,,Ze zijn slecht voor de teamgeest. Wie maar half meedoet, die kan geen vechtlust opwekken."

Özil en Gündogan, beiden van Turkse komaf, liggen onder vuur bij veel Duitsers omdat ze op de foto zijn gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Gündogan noemde de Turkse leider zelfs ,,mijn president''. De middenvelder werd eerder deze maand hard uitgefloten toen hij mocht invallen tegen Saudi-Arabië. Özil ontbrak tijdens die wedstrijd wegens een blessure. Hij maakte zondag wel deel uit van de Duitse basisploeg in het verloren WK-duel met Mexico (0-1).

Een spandoek tijdens Duitsland - Mexico. Ⓒ Reuters

Özil kreeg de voorkeur boven de populaire Marco Reus, maar speelde een matige wedstrijd. Oud-voetballer Lothar Matthäus pakte hem hard aan in Bild, de grootste krant van Duitsland. ,,Als Özil op het veld staat, heb ik vaak het gevoel dat hij zich niet op zijn gemak voelt in het Duitse shirt. Hij oogt niet vrij, het lijkt wel of hij niet wil spelen."

