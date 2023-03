Premium Het beste van De Telegraaf

Vrijdag EK-kwalificatiewedstrijden: strijdende partijen samen in zaal Comeback na crisis: kan Sanne Wevers weer aanhaken op topniveau?

Sanne Wevers in actie tegen de Spelen in Tokio. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Op het hoogtepunt van de recente crisis leek het Nederlandse topturnen bij de vrouwen op sterven na dood. Maar inmiddels is het stil op het slagveld en de patiënt gereanimeerd. Vrijdag staan bij de eerste kwalificatiewedstrijden voor de EK de strijdende partijen van weleer in vrede met elkaar in de zaal. Zelfs Sanne Wevers, die in de crisis tussen hete vuren stond, heeft er weer zin in.