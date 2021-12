Arne Slot: ‘Ik hoop dat Steven Berghuis speelt’

,,Maar ik hoop dat we er met z’n alleen heel verstandig mee omgaan, binnen en buiten het veld’’, zegt Slot. ,,Ik hoop echt dat hij speelt. Hij doet het goed en dat is geen verrassing want hij is gewoon een goede voetballer. Het moet juist leuk zijn voor ons om tegen hem en Ajax te spelen. Zo moeten we het benaderen en daarom vraag ik de supporters ook juist: steun ons, het moet niet uitmaken wie er bij de tegenstander op het veld staat.’’

Slot begrijpt wel dat Ten Hag wat extra aandacht heeft geschonken aan zijn nummer tien en dat hij met de international heeft gesproken over de wedstrijd van zondag. Slot: ,,Voor Steven is het natuurlijk zwaar, het is een moeilijk moment en het is logisch dat dit wat doet met een mens. Maar ik hoop wel dat hij hier normaal kan komen om zijn wedstrijd te spelen.’’

In zijn trainersstaf heeft Slot een coach die als speler een vergelijkbare situatie meemaakte. Robin van Persie vertrok na bijna tien jaar als topscorer van de Premier League bij Arsenal en koos voor een overstap naar Manchester United, waar hij meer kans zag om kampioen van Engeland te worden. Sir Alex Ferguson was toen ook meteen duidelijk: Van Persie moest tegen Arsenal ondanks een haatcampagne van de fans meteen in de basis. En zo geschiedde.

Met Van Persie sprak Slot vrijdag op het trainingsveld nog, maar dat ging meer over de 6-2 overwinning op Ajax in 2018 dan over het titanenduel in de Premier League destijds, zo zei de coach.