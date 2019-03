Even schrik om Neymar

Ondersteund door een verzorger verliet de sterspeler het veld. Een woordvoerder van Brazilië liet echter weten dat Neymar in Braziliës tweede wedstrijd, vrijdag tegen Costa Rica, vrijwel zeker speelt.

Neymar is pas sinds enkele weken fit, nadat hij door een operatie aan de rechtervoet een groot deel van de tweede competitiehelft bij Paris Saint-Germain had gemist. Brazilië liet weten dat het nu opnieuw om pijn aan de rechtervoet gaat, maar veroorzaakt door de vele overtredingen die de Zwitsers in het eerste duel tegen hem begingen.

Brazilië en Zwitserland speelden gelijk: 1-1.