Premium Het beste van De Telegraaf

Ouders wereldkampioen Bagnaia betrokken bij incident: bochtcommissaris in gezicht geslagen

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Francesco Bagnaia Ⓒ ANP/HH

ASSEN - Voor het eerst sinds 2015 kon het TT-publiek in Assen weer eens genieten van een wedstrijd op zaterdag. Sinds dit seizoen is daags voor de MotoGP een zogenoemde sprintwedstrijd voor de coureurs in de koningsklasse in het leven geroepen en die kreeg in de Drentse hitte zo’n veertigduizend raceliefhebbers op de banken.