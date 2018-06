Federer blijft winnen in Halle

De Zwitserse tennisser versloeg in de eerste ronde van het Duitse grastoernooi de Sloveen Aljaz Bedene met 6-3 6-4.

Federer schreef zondag het toernooi in Stuttgart al op zijn naam. Hij nam hierdoor de eerste plaats op de wereldranglijst over van zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal. Federer won het toernooi in Halle vorig jaar voor de negende keer.

De Duitse favoriet Alexander Zverev stelde teleur. In zijn eerste partij op gras verloor hij met 6-1 6-4 van de Kroaat Borna Coric. De nummer drie van de wereldranglijst raakte op Roland Garros geblesseerd aan een bovenbeen en was aanvankelijk bang dat hij in Halle en op Wimbledon niet in actie kon komen.