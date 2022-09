Williams-teambaas Jost Capito hoopt dat Nyck de Vries in Formule 1 blijft

,,Nyck moest zaterdag opeens de auto in en dan moet hij na één vrije training zijn eerste kwalificatie en eerste Formule 1-race ooit afwerken. Natuurlijk heeft hij ervaring in de simulator en eerder dit jaar al eens een training voor ons afgewerkt. Ik wil dus niet zeggen dat het onmogelijk is, maar het is nog steeds heel moeilijk. Hij heeft dit weekeinde laten zien dat hij heel snel kan leren. En als je dan zo’n race rijdt, zonder fouten, is dat fenomenaal.”

Capito hoopt dat De Vries volgend jaar een vast stoeltje heeft in de Formule 1. ,,Of dit een goede auditie van hem was? Ja, natuurlijk, zo kan je het wel stellen. Dat hij hiertoe in staat is, is precies wat ik op voorhand had gedacht. Voor een stoeltje ben je afhankelijk van meerdere factoren, maar Nyck heeft de hele paddock laten zien wat hij kan.”