Rafael van der Vaart na Spaanse show: ’Mijn woorden lijken te hebben geholpen’

„Het lijkt erop dat mijn woorden hebben geholpen als motivatie”, aldus de oud-speler van Real Madrid, gevolgd door een knipogende emoticon. „Het was een goede wedstrijd vanavond. Gefeliciteerd met het behalen van de knock-outfase.”

De kritiek van Van der Vaart bereikte deze week zelfs het Spaanse trainingskamp. Middenvelder Koke, spelend voor Atletico Madrid, haalde venijnig uit. „Hij wil gewoon zijn moment van glorie. Ik heb hem ooit in een WK-finale zien spelen. Daar hebben we hier op ons trainingscentrum nog een foto van. Dat Andres Iniesta scoort tegen Nederland, met Van der Vaart naast hem. We zullen die foto niet meenemen naar de kleedkamer, maar we zullen zijn uitspraken zeker in ons achterhoofd houden.”

Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain) liet eveneens van zich horen. „Hij zit fout met zijn uitspraken, het is shit dat hij dat heeft gedaan. Maar de enige herinnering die ik aan hem heb is van het WK 2010, en daarin komt hij er niet heel goed uit. Want wij wonnen de finale.”

Ook Busquets liet zich verleiden tot een reactie. „Ik kan op basis van eerdere wedstrijden nu van alles roepen om hem naar beneden te halen, maar dat ga ik niet doen.”