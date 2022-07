Van der Hoorn genoot van feest Alpe d’Huez: ’Heb nog lekker biertje gedronken’

„Het was heel gaaf, een gekkenhuis”, zei Taco van der Hoorn na de twaalfde Tour-rit. „Dit is een van de mooiere dingen die ik als wielrenner heb meegemaakt. Ik had geen moeite om de tijdslimiet te halen, dus kon een beetje om me heen kijken. In de Nederlandse bocht heb ik nog een lekker biertje gedronken, al was het daarna nog best ver.”

Wout van Aert, die zich nog lange tijd aan kop van de elitegroep voor geletruidrager Jonas Vingegaard leegreed, was onder de indruk. „De verhalen die ik heb gehoord, waren niet overdreven. Het was alsof je langs een geluidsmuur reed. Los van de corona die wellicht in de rondte zweefde, was het supermooi om mee te maken.”

Taco van der Hoorn Ⓒ ANP/HH

Overleven voor de Nederlandse sprinters

Voor de sprinters was het vooral overleven. Fabio Jakobsen liet weten dat hij op zijn limiet zat, om wel binnen de tijdslimiet te finishen. „Dit was de lastigste dag voor mij op de fiets. Op Alpe d’Huez heb ik vooral mijn blik op het wiel van mijn ploegmaat Michael Mörköv gehouden, dus ik heb verder niet veel gezien, maar wel heel veel gehoord.”

Landgenoot Dylan Groenewegen had het wat minder lastig, liet hij weten. „We hadden wat tijd over, dus hebben het redelijk rustig aan kunnen doen. Het was echt een feestje, en heel mooi met dat Nederlandse publiek. Je reed in een soort tunnel van aanmoedigingen. Hier en daar probeerden ze je een duwtje te geven, maar dat waren meer klappen. Het was wel heel gaaf.”