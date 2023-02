RKC Waalwijk veilt carnavalsshirt voor slachtoffers aardbeving

Door Wilber Hack

RKC in het speciale carnavalsshirt. Ⓒ RKC

AMSTERDAM - RKC Waalwijk draagt vrijdagavond bij de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard voor het vierde seizoen op rij een speciaal carnavalstenue. Daar is deze keer een goed doel aan verbonden. De shirts worden via MatchWornShirt.com geveild. De opbrengst gaat naar Giro 555 en is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.