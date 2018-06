Belgische zege voor Danny van Poppel

Na een wedstrijd over 197,7 kilometer bleef hij landgenoot Fabio Jakobsen in de sprint net voor. De Belg Sean de Bie eindigde als derde.

Voor Van Poppel is het zijn tweede overwinning van dit seizoen en de twintigste voor zijn ploeg LottoNLJumbo. Van Poppel won begin dit jaar een rit in de Ronde van Valencia.

Dit doet deugd

De Belgische semi-klassieker wordt traditioneel gezien als de laatste voorbereiding op de nationale kampioenschappen. Van Poppel deed met zijn zege vertrouwen op voor de komende periode. ,,Eindelijk weer een keer gewonnen. Dit doet echt deugd. Ik zat er de laatste weken al een paar keer kort bij, vooral in de Giro, dus je kunt je voorstellen hoe blij ik ben dat ik weer win”, aldus Van Poppel. ,,Het was echt close tussen mij en Jakobsen, maar winnen is winnen. Ik zat perfect bij hem in het wiel. Dit geeft moraal voor de komende weken.”