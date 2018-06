Senegal verrast Polen en laat Afrika eindelijk juichen

In dezelfde poule had Japan eerder op de dag al verrassend van Colombia gewonnen (1-2). De manier waarop de zege van Senegal tot stand kwam, was wel enigszins gelukkig.

Een schot van Idrissa Gueye werd zeven minuten voor rust door Thiago Cionek van richting veranderd, waardoor doelman Wojciech Szczesny kansloos was. Na een uur viel de beslissing, toen Mbaye Niang de Poolse defensie totaal verraste door na een blessurebehandeling weer het veld in te rennen en de bal net voor de neus van Szczesny weg te plukken en in het doel te lopen.

Robert Lewandowski kan het verschil niet maken voor Polen. Ⓒ REUTERS

Toch was de zege van Senegal zeker niet onverdiend. De Afrikanen toonden zich regelmatig dreigend op de counter en ontregelden de Poolse aanval, die met Robert Lewandowski en Arek Milik eigenlijk amper gevaarlijk werd. Lewandowski liet zich kort na rust alleen even zien met een vrije trap, waarop Senegal-doelman Khadim N’Diaye redding bracht.

Polen kwam in de slotfase toch nog even terug in de wedstrijd. Grzegorz Krychowiak kopte de bal fraai binnen uit een vrije trap van Kamil Grosicki, maar verder dan dat kwamen de Oost-Europeanen niet.

Door de zege klimt Senegal verrassend aan kop in Groep H. Met de zege maakt het land bovendien eindelijk een einde aan de Afrikaanse puntendroogte tijdens dit WK. Eerder verloren Marokko, Egypte, Nigeria en Tunesië hun openingsduel.

Wojciech Szczesny in actie. Ⓒ REUTERS