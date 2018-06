Carvajal fit voor tweede duel Spanje

KAZAN Dani Carvajal is fit genoeg om op te draven in de tweede wedstrijd van Spanje op het WK, tegen Iran. De back van Real Madrid ontbrak wegens een blessure nog in het eerste duel, dat tegen Portugal eindigde in 3-3.

,,Sinds een week traint Dani weer volledig mee met de selectie'', zei trainer Fernando Hierro. ,,Dat betekent dat hij beschikbaar is.'' Of Carvajal, die geblesseerd uitviel in de door Madrid gewonnen finale van de Champions League tegen Liverpool, ook speelt liet hij in het midden.

David de Gea, de doelman die tegen Portugal nogal opzichtig in de fout ging, doet zeker mee. ,,Hij behoort tot de besten van de wereld'', zei Hierro over de keeper van Manchester United. ,,Ons vertrouwen in hem is honderd procent.''