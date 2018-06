Japanse fans ruimen keurig hun rommel op

Na het groepsduel tegen Colombia dinsdagmiddag ruimden ze keurig netjes hun eigen rommel op de tribune op. De Japanse fans stopten hun afval in plastic zakken die evenals hun shirtjes blauw waren.

De Japanners waren ongetwijfeld in een goed humeur. Hun land had even daarvoor hun eerste groepsduel op het WK met 2-1 gewonnen van de Colombianen. Een knappe prestatie, want vier jaar geleden bereikte Colombia in Brazilië nog de kwartfinales.