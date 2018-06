Russen rekenen ook af met Salah en Egypte

Na 45 minuten voetbal was het nog 0-0, maar vlak na rust kwamen de Russen op voorsprong door een eigen treffer van de Egyptische aanvoerder Ahmed Fathy. Een minuut of tien daarna tekende Denis Cheryshev, eerder tegen Saudi-Arabië al goed voor twee goals, voor de tweede Russische treffer. Even later zorgde Artem Dzyuba voor de genadeklap voor Egypte door de 3-0 binnen te schieten.

Salah

Twintig minuten voor tijd was het dan toch nog Salah die zijn vistekaartje af gaf. Hij schot raak uit een strafschop. Bondscoach Héctor Cúper van Egypte had de Liverpool-vedette een basisplaats gegeven nadat hij een maand niet had gespeeld. De ster van de Premier League raakte in de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid geblesseerd aan een schouder en werkte sindsdien koortsachtig en onder grote internationale belangstelling aan zijn terugkeer.

Door de tweede opeenvolgende zege in de groepsfase lijkt Rusland vrijwel zeker van de volgende ronde. Egypte heeft slechts een theoretische kans de groepsfase te overleven.

Vreugde bij een Russische supporter. Ⓒ Getty Images