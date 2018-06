Blatter in Moskou: ’Ik ben een held’

De Zwitser is gesignaleerd bij een hotel in het centrum van de stad. Wegens vele misstanden is Blatter (82) door de FIFA voor zes jaar geschorst voor alle voetbal gerelateerde activiteiten.

Desondanks werd hij uitgenodigd door de Russische president Vladimir Poetin. Blatter had al aangekondigd daarop in te gaan. Hij is van plan woensdag de wedstrijd tussen Portugal en Marokko bij te wonen. „Ik ben een held voor dit evenement”, riep hij naar omstanders.

De FIFA heeft al gezegd hem dit niet te kunnen verbieden. Blatter was in 2010 nog in functie toen een congres van de FIFA de organisatie van het WK van 2018 aan Rusland toewees.