Karim Benzema neemt Real Madrid met drie goals bij de hand tegen Celta de Vigo

Real Madrid keerde voor de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo terug in Estadio Santiago Bernabéu. Het was voor het eerst sinds 560 dagen dat er weer publiek in het verbouwde stadion zat. De Koninklijke greep de terugkeer in het eigen stadion aan om de overleden oud-voorzitter Lorenzo Sanz, die vorig jaar maart aan corona overleed, te herdenken.

Madrid begon dramatisch aan het duel en keek binnen de kortste keren tegen een achterstand aan. Geklungel in de defensie bij de Madrilenen zorgde ervoor dat Santi Mina Celta de Vigo al in de vierde minuut op voorsprong schoot.

De gelijkmaker kon gezien het aantal kansen voor de thuisploeg niet lang uitblijven en twintig minuten na de openingsgoal kwam Real Madrid ook daadwerkelijk langszij. Karim Benzema bracht zijn ploeg op gelijke hoogte.

Compleet tegen de verhoudingen in kwam Celta de Vigo een kwartier voor rust weer op voorsprong. Franco Cervi werkte de bal op prachtige wijze achter het standbeen langs. Het leer belandde in eerste instantie op de paal, maar uit de rebound tikte hij alsnog binnen en dus kon Madrid weer opnieuw beginnen.

De Madrilenen kwamen scherp uit de kleedkamer, want nog geen minuut na de rust scoorde Madrid. Met een mooie kopbal trok Benzema voor de tweede keer zondagavond de stand weer gelijk. Niet veel later kwam de ploeg van Carlo Ancelotti voor de eerste keer in de wedstrijd op voorsprong. Vinícius Júnior schoot zijn ploeg aan de leiding en sprong uit enthousiasme het publiek in. De scheidsrechter kon niet anders dan hier een gele kaart voor trekken, maar gelukkig voor de jonge voetballer was het zijn eerste van de avond.

De achttienjarige debutant Eduardo Camavinga zorgde voor de 4-2. Een schot van Luka Modric werd in eerste instantie nog gekeerd door de keeper van Celta, maar Camavinga stond op de perfecte plaats om de rebound binnen te werken. De jonge voetballer kende dus een droomdebuut door na amper vijf minuten al te scoren.

Met een feilloos ingeschoten penalty zorgde Karim Benzema voor de eindstand: 5-2. De Fransman tekende hiermee alweer voor zijn vijfde goal dit seizoen in de La Liga.