Anwar El Ghazi, fanatieke fan van Marokko

Anwar El Ghazi heeft voor het Nederlands elftal gekozen, maar is tijdens het WK - samen met zijn vader Mohamed - een fanatieke fan van Marokko. ,,De teleurstelling is door de nederlaag tegen Iran groot.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Met zijn beslissing in 2015 om voor Oranje uit te komen, hoopte toenmalig Ajax-speler Anwar El Ghazi (23) te schitteren op het WK in Rusland. Zoals bekend zit Nederland thuis en is Marokko wél van de partij. Spijt van zijn keuze heeft de aanvaller van OSC Lille niet en somberen doet hij al evenmin. „Nee man, ik ben samen met mijn vader Mohamed een hartstikke fanatieke fan van Marokko.”