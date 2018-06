Anwar El Ghazi: ’Moeizaam seizoen gehad bij Lille’

Toch overheerst het negatieve bij de oud-speler van Ajax. „Ik had al wat last van mijn lies, maar tegen Olympique Lyon schoot het er bij een vrije trap echt in. De dokter zag aanvankelijk niks ernstigs, waarna ik weer ben gaan trainen. Daardoor verergerde de blessure. Al met al lag ik er zeven tot acht weken uit. Maar ook daarna kwam ik niet pijnvrij terug, maar door onze positie op de ranglijst voelde ik best wat druk om weer te trainen. Maar omdat ik niet fit was, heb ik op het laatst vrij weinig minuten gemaakt.”

Stappen gemaakt

De aanvaller staat dan ook te trappelen om weer aan de slag te gaan. „Ik ben nu optimaal hersteld en wil iedereen laten zien welke stappen ik als mens en als voetballer heb gemaakt. Ik ben hier echt volwassen geworden.”

Hoewel Lille zich ternauwernood handhaafde, dreigde er door een groot tekort alsnog degradatie. „De president kwam de kleedkamer in en zei dat er financiële problemen waren, maar ook dat ze opgelost zouden worden, omdat hij genoeg geld heeft. We hoefden ons geen zorgen te maken en achteraf heeft hij gelijk gekregen. We blijven in Ligue 1.”

Ogen open

El Ghazi houdt op de transfermarkt vanzelfsprekend zijn oren en ogen goed open. „Maar in principe blijf ik, want ik heb het naar mijn zin in Lille en ik word er gewaardeerd.”