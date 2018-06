’Ronaldo mag wat mij betreft een offday hebben’

Vandaag staat Marokko op het WK tegenover Ronaldo’s Portugal, maar dat zorgt bij de speler van OSC Lille niet voor een dubbel gevoel. ,,Ik ben honderd procent voor Marokko. Cristiano mag wat mij betreft een offday hebben. Laat hem zijn doelpunten maar bewaren voor tegen Iran.”

Respect

Wat niet wegneemt dat hij veel respect heeft voor de sterspeler van Real Madrid en Portugal. ,,Vroeger was ik echt een fan van Ronaldo. Dat is wel wat minder geworden. Ik zie hem nu als voorbeeld hoe een ideale prof zich hoort te gedragen. Hij is zo’n trainingsbeest en heeft zo veel bereikt door hard te werken. Petje af.”