Nacho, opvallende inspiratiebron van Spanje

Met een vlammend schot van afstand tekent Nacho tegen Portugal voor zijn eerste interlanddoelpunt namens Spanje. Ⓒ AFP

De hele wereld sprak na de spectaculaire 3-3 tussen Spanje en Portugal over de magnifieke goal waarmee Cristiano Ronaldo vlak voor tijd voor de gelijkmaker zorgde, maar de derde Spaanse goal mocht er ook zijn. Real Madrid-verdediger Nacho knalde de bal ontzettend knap via de paal in het Portugese doel.