El Ghazi nog achter keuze Oranje, maar juicht voor Marokko

Anwar El Ghazi Ⓒ AFP

BARENDRECHT - Met zijn beslissing in 2015 om voor Oranje uit te komen, hoopte toenmalig Ajax-speler Anwar El Ghazi (23) te schitteren op het WK in Rusland. Maar zoals bekend zit Nederland thuis en is Marokko wél van de partij. De Telegraaf/Telesport sprak met El Ghazi die nu het shirt van OSC Lille draagt.