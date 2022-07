Herbeleef: Verstappen tweede in GP Oostenrijk, Leclerc wint

Max Verstappen is er niet in geslaagd voor de derde keer op rij voor zijn eigen fans op de Red Bull Ring in Oostenrijk te winnen. De Ferrari van zijn grootste concurrent Charles Leclerc bleek sneller in de Grote Prijs van Oostenrijk. De Monegask nam zo de tweede plek in de WK-stand over van de uitgevallen Sergio Pérez en verkleinde zijn achterstand op Verstappen.

Verstappen won vorig jaar zowel de GP van Stiermarken als de GP van Oostenrijk op het circuit van Spielberg, waar ook zondag weer veel oranje te zien was als steun voor de Nederlandse wereldkampioen.

