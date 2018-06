Doelman Leno voor vijf jaar naar Arsenal

Hij is de eerste grote aankoop voor manager Unai Emery, de opvolger van Arsene Wenger. ,,Bernd is een doelman met veel kwaliteiten en veel ervaring. We kijken uit naar zijn komst'', zei Emery.

Leno maakt geen deel uit van de Duitse selectie bij het WK. Hij viel op het laatste moment af.

Leno is de tweede Duitse doelman in dienst van Arsenal. Jens Lehmann ging hem voor. Lehmann was assistent van Wenger, maar dinsdag maakte Arsenal bekend dat hij vertrekt.