Barça en Frenkie de Jong winnen weer en hebben gat van 8 punten op Real Madrid

De Oranje-middenvelder stond weer eens met de punt naar achteren geposteerd, met Gavi en Alejandro Baldé vlak voor hem. Trainer Xavi had geen basisplekken voor Sergio Busquets (net terug van blessure), Franck Kessie en Pedri. Met ook Ferran Torres en Ansu Fati vanaf de start leek het erop dat trainer Xavi enkele spelers spaarde voor de Europa League-tussenronde. Donderdag is de return op Old Trafford tegen het Manchester United van trainer Erik ten Hag. Het eerste duel eindigde in 2-2.

Cadiz begon niet onaardig. De nummer 16 van La Liga leek zelfs te scoren in de beginfase, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant wisten Torres en Fati ook net niet te scoren. De Catalanen hadden moeite met de hechte, dichte defensie van de ploeg uit Andalusië. Robert Lewandowski, die al flink aantal weken droog stond, had vlak voor rust de bal bij de tweede paal voor het inkoppen, maar zijn inzet ging er niet in.

Eindelijk ’Lewa’

Maar een minuut later was het alsnog raak. Een heerlijke actie van Torres leek door Lewandowski binnengekopt te worden, maar de bal werd op de lijn gekeerd. De rebound was echter voor aanvoerder Sergi Roberto: 1-0.

In blessuretijd was daar eindelijk ook weer een treffer van ’Lewa’: hij schoot verdekt de 2-0 binnen. Het is tevens zijn 15e van dit seizoen in de Spaanse competitie.

Clean sheets

Na de theepauze bleef Barcelona aanvallen. Uitblinker Torres - de schoonzoon van ex-bondscoach Luis Enrique - snelde keer op keer langs linksback Santiago Arzamendia. Lewandowski had niet veel later bijna zijn tweede goal te pakken, maar dat feestje ging net niet door.

Net als het feestje van Cadiz, dat een minuut later alsnog dacht te scoren, maar weer ging de treffer niet door wegens buitenspel. De Jong mocht na pakweg 75 minuten voetbal zijn trainingspak weer aantrekken van Xavi. Ondertussen had FC Barcelona nog altijd geen tegengoal. En na 22 speelrondes pas 7 (!) tegentreffers. Ongekende statistieken voor de Catalaanse club.

Doelman Marc-André Ter Stegen wilde dat graag zou houden en hield op fraaie wijze - via de paal - Cadiz van scoren af. In de 86e minuut werd vervolgens nog een keer de paal geraakt. Twee afgekeurde goals én twee keer de paal dus. Maar de bal wilde er toch echt niet in. Ter Stegen heeft nu al 17 speelrondes de nul gehouden, een record na 22 competitiewedstrijden.